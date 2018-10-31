Севидов: Отсутствие Марлоса и Тайсона упростит задачу Динамо в матче с Шахтером

Севидов надеется, увидеть тот футбол, от которого болельщики отвыкают в чемпионате Украины.

Экс-тренер «Мариуполя», «Карпат», "Металлиста" и донецкого «Металлурга» Александр Севидов поделился своими ожиданиями от центрального матча недели между «Шахтером» и «Динамо», который пройдет в Харькове 3 ноября.

- Мы надеемся, не только я, но и болельщики «Шахтера» и «Динамо», увидеть тот футбол, от которого мы, к сожалению, отвыкаем в чемпионате Украины – это накал страстей, пусть даже с перехлестом, потому что сейчас этих накалов в принципе мы не наблюдаем нигде. Поэтому я жду матча, который вот «либо сегодня, либо никогда». Я думаю, что если «Динамо» проиграет эту игру, то будет крайне тяжело достать донецкий «Шахтер». Они это прекрасно понимают, поэтому я жду хорошего футбола. Я очень надеюсь, что исходя из наличия футболистов они выйдут в сильнейших составах, хоть есть и дисквалификации. Смотря со стороны, мне не хватает эмоций в наших матчах, - отметил специалист в эксклюзивном интервью для Terrikon.com.

Говоря об отсутствии, с большой долей вероятности, Тайсона и Марлоса, в составе горняков в ближайшем матче, специалист отметил:.

- Конечно это обстоятельство намного упрощает задачу "Динамо"! Еще год назад мы говорили: «А если не сыграет Ярмоленко за «Динамо», упростит это задачу сопернику?». Конечно упростит. На мой взгляд, Тайсон, Марлос, Исмаили и Степаненко – это на данный момент ключевые фигуры, без которых сегодняшний «Шахтер» представить невозможно. Я не беру Ракицкого, это линия обороны, у них свои задачи. Но вот без этих четырех игроков, и двое из них не играет. Конечно это упрощает задачу любому сопернику несмотря на статус – будь то «МанСити», будь то киевское «Динамо», будь то любой другой соперник. Я думаю, что и сам футбол «Шахтера» удлиняется с отсутствием этих двух футболистов.

Говоря о том, что Хацкевич обыграл Фонсеку в последних четырех матчах - можно ли говорить, что у «Динамо» с Хацкевичем в матчах против «Шахтера» появилась психология победителей, Севидов заметил:

- Психология победителя – она либо есть, либо ее нет. Я не думаю, что она может появиться только на игру с «Шахтером», а перед ней или после она пропадет. Другое дело, что на эту игру они будут настолько мотивированы, так как проиграли предыдущую игру Львову и в принципе всегда так принято говорить, что «Шахтер» – это «Шахтер». Одну игру можно выиграть, а остальные как выигрывать? Я не думаю, что это дух победителя либо комплекс какой-то у донецкого «Шахтера» на «Динамо». Тут я жду бескомпромиссной игры и вы знаете, что статистика такая вещь, что всегда какие-то серии заканчиваются.

А на традиционный для противостояния Шахтер - Динамо вопрос, насколько судейство может выйти на первый план в грядущем матче, отметил:

- Я надеюсь, что судейский вопрос сейчас не будет стоять так остро, хотя, честно говоря, я вот сейчас даже не представляю какого арбитра поставят на такую игру. У нас не так много арбитров с такой устойчивой психологией и с таким авторитетом, что любое его решение будет восприниматься как должное. Даже если это ошибочное решение. Я не беру сейчас ошибки, которые могут повлиять на результат, там штрафной или мяч попадает в руки, он принимает решение и с этим никто не спорит. Согласитесь, сейчас у нас крайне мало таких арбитров, если мы вообще сможем найти такого, чтоб с его решениями все соглашались. Поэтому, наверное, придется ломать голову комитету арбитров, какого арбитра поставить на эту игру, но я очень надеюсь, что все решится на футбольном поле.

Напомним, что уже 3-го ноября в 17.00 на поле ОСК «Металлист» «Шахтер» примет «Динамо».