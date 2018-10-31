Заря в серии пенальти победила Десну в 1/8 финала Кубка Украины
22:31, 31 октября 2018Футбол
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Луганчане стали последними четвертьфиналистами турнира.
facebook.com/FCZoryaLuhansk
В заключительном матче 1/8 финала Кубка Украины "Десна" в Чернигове принимала луганскую "Зарю". Судьба путевки в четвертьфинал решилась только в серии пенальти, сообщает официальный сайт турнира.
В середине первого тайма форвард хозяев Денис Безбородько открыл счет в матче. Во втором тайме, на 84-й минуте "Заря" сравняла счет, отличился Богдан Леднев. Матч перешел в овертайм.
В дополнительное время команды отличиться не смогли, поэтому игра перешла в серию послематчевых пенальти, где сильнее оказалась "Заря".
Десна – Заря – 1:1 (по пен – 4:5)
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