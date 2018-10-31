Заря в серии пенальти победила Десну в 1/8 финала Кубка Украины

Луганчане стали последними четвертьфиналистами турнира.

В заключительном матче 1/8 финала Кубка Украины "Десна" в Чернигове принимала луганскую "Зарю". Судьба путевки в четвертьфинал решилась только в серии пенальти, сообщает официальный сайт турнира.

В середине первого тайма форвард хозяев Денис Безбородько открыл счет в матче. Во втором тайме, на 84-й минуте "Заря" сравняла счет, отличился Богдан Леднев. Матч перешел в овертайм.

В дополнительное время команды отличиться не смогли, поэтому игра перешла в серию послематчевых пенальти, где сильнее оказалась "Заря".

Десна – Заря – 1:1 (по пен – 4:5)