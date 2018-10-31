Шахтер в боевом поединке прошел Олимпик и стал четвертьфиналистом Кубка Украины

Горняки провели встречу экспериментальным составом.

Донецкий "Шахтер" в матче 1/8 финала обыграл земляков из "Олимпика" и вышел в четвертьфинальную стадию Кубка Украины.

Поединок в Харькове завершился со счетом 3:2. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Горняки провели встречу экспериментальным составом. Первый тайм прошел без голов, а во втором первыми успеха добились игроки "Олимпика". Дмитрий Билоног на 55-й минуте открыл счет с пенальти, назначенный за фол Николая Матвиенко.

Читайте такжеДинамо с трудом победило команду из второй лиги в розыгрыше Кубка Украины

На 63-й минуте Жуниор Мораес сравнял счет, также реализовав 11-метровый удар. Кроме того, арбитр показал Дмитрию Гришко вторую желтую карточку за фол в штрафной - остаток матча "Олимпик" проводил в меньшинстве.

Спустя три минуты Андрей Тотовицкий вывел горняков вперед, воспользовавшись пасом Веллингтона Нема. Это дебютный гол украинца в составе «Шахтера».

На 81-й минуте Алексей Шевченко не смог зафиксировать мяч после прострела Дмитрия Немчанинова, а экс-игрок "Шахтера" Алексей Гай, ныне выступающий за "Олимпик", сыграл на добивании и сравнял счет.

Наконец, на 83-й защитник Олег Данченко сделал навес в штрафную "Олимпика", но мяч, никого не коснувшись, залетел в ворота. 3:2.

В следующем матче "Шахтер" сыграет в Харькове с "Динамо" в рамках 14-го тура УПЛ.