Карпаты вышли в четвертьфинал Кубка Украины благодаря голу на последних минутах
20:12, 31 октября 2018Футбол
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С большим трудом львовяне одолели клуб второй лиги.
ФК "Карпаты"
Львовские "Карпаты" обыграли на выезде команду второй лиги "Черкащина-Академия" и вышли в четвертьфинал Кубка Украины.
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Поединок 1/8 финала турнира завершился со счетом 1:0 в пользу львовского клуба. Единственный гол во втором тайме, на 80-й минуте забил аргентинский хавбек "зелено-белых" Эрбес.
Сегодня состоятся еще две игры 1/8 финала Кубка Украины - "Шахтер" принимает "Олимпик", а "Десна" играет с "Зарей".
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