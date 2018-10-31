Карпаты вышли в четвертьфинал Кубка Украины благодаря голу на последних минутах

С большим трудом львовяне одолели клуб второй лиги.

Львовские "Карпаты" обыграли на выезде команду второй лиги "Черкащина-Академия" и вышли в четвертьфинал Кубка Украины.

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Поединок 1/8 финала турнира завершился со счетом 1:0 в пользу львовского клуба. Единственный гол во втором тайме, на 80-й минуте забил аргентинский хавбек "зелено-белых" Эрбес.

Сегодня состоятся еще две игры 1/8 финала Кубка Украины - "Шахтер" принимает "Олимпик", а "Десна" играет с "Зарей".