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Карпаты вышли в четвертьфинал Кубка Украины благодаря голу на последних минутах

20:12, 31 октября 2018
Футбол
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ФК "Карпаты"

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Поединок 1/8 финала турнира завершился со счетом 1:0 в пользу львовского клуба. Единственный гол во втором тайме, на 80-й минуте забил аргентинский хавбек "зелено-белых" Эрбес.

Сегодня состоятся еще две игры 1/8 финала Кубка Украины - "Шахтер" принимает "Олимпик", а "Десна" играет с "Зарей".

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Теги: #Кубок Украины по футболу