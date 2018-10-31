Ворскла в гостях обыграла Черноморец и вышла в 1/4 финала Кубка Украины

Матч в Одессе завершился со счетом 1:2.

Завершился очередном матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором "Черноморец" в Одессе принимал "Ворсклу". Полтавская команда победила со счетом 2:1.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В первом тайме команды, выступавшие в экспериментальных составах, обошлись без забитых мячей. На 60-й и 63-й минутах "Ворскла" забила дважды - вначале отличился дальним ударом Сакив, а затем Карека уверенно реализовал пенальти.

Уже на 69-й минуте одесситы сократили отставание - Грачев выиграл верховую борьбу после подачи углового и отправил мяч в сетку. Счет 1:2 сохранился до финального свистка.

"Ворскла" вышла в четвертьфинал Кубка Украины.