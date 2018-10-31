Матч Шахтер - Динамо: важная статистика и где смотреть поединок грандов УПЛ

В субботу в рамках 14-го тура УПЛ состоится один из главных матчей сезона.

В субботу состоится один из главных матчей чемпионата Украины - в рамках 14-го тура Премьер-лиги встретятся "Шахтер" и "Динамо".

Статистика противостояний

Команды не в первый раз встречаются в этом сезоне. Первая встреча состоялась 21 июля в Одессе в поединке за Суперкубок страны - победу праздновало "Динамо" с счетом 1:0 (гол на счету Буяльского).

Соперники вновь противостояли друг другу через несколько недель - в 3-м туре УПЛ киевляне принимали горняков на НСК "Олимпийский" и победили с тем же счетом 1:0 (отличился Вербич).

В целом же "Динамо" имеет трехматчевую выигрышную серию в поединках с "Шахтером", которая началась 19 мая этого года - еще в рамках прошлого сезона Премьер-лиги "Динамо" победило со счетом 2:1.

Турнирное положение

После 13 туров "Шахтер" имеет 34 очка и возглавляет турнирную таблицу УПЛ - у команды 11 побед, 1 ничья и 1 поражение.

"Динамо" на данный момент отстает на 5 пунктов - у киевлян 29 очков (9 побед, 2 ничьи и 2 поражения). Отставание "бело-синих" не критичное, и, в случае победы, они приблизятся к извечному сопернику практически вплотную.

Где смотреть

Смотреть матч "Шахтер" - "Динамо" в прямой трансляции можно на телеканале "Футбол 2" начиная с 16.55.

Начало поединка - в 17.00.

Как сообщал УНИАН, накануне матча "Шахтер" - Динамо" проводится уникальный конкурс двойников Паулу Фонсеки и Александра Хацкевича.