Клуб первой лиги Ингулец обыграл Мариуполь и вышел в четвертьфинал Кубка Украины

Гости еле избежали разгрома.

ФК "Мариуполь" неожиданно проиграл сопернику из первой лиги - команде "Ингулец", представляющий село Петрово Кировоградской области - в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу команды из низшего дивизиона, сообщает сайт ФФУ.

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На 21-й минуте счет открыл Козлов, который забил с 11-метровой отметки. Перед самым перерывом Хучбаров удвоил перевес "Ингульца", а на 61-й Кобуладзе довел дело до разгрома. Все, на что хватило "Мариуполь" - забить мяч престижа (Полегенько, 83-я минута, с пенальти).

Таким образом, "Ингулец", занимающий 5-е место в первой лиге, присоединился к "Динамо", ФК "Львов", и "Днепру-1" в четвертьфинале Кубка страны.