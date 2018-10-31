Шахтер проводит конкурс двойников Фонсеки и Хацкевича перед матчем с Динамо

Победители получат два билета на матч в Харькове.

«Шахтер» организовал конкурс для болельщиков в преддверии матча с «Динамо» в чемпионате Украины.

Призом станут два билета на матч в Харькове и возможность посетить послематчевую пресс-конференцию тренеров, сообщается на официальной странице горняков в Facebook.

Для победы необходимо до 12.00 2 ноября опубликовать фото с максимальным сходством с Паулу Фонсекой или Александром Хацкевичем в инстаграме с хештегом #ШахтарДинамо.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 3 ноября в Харькове.

Напомним, что накануне в харьковском метро появился эпичный постер поединка украинских грандов "Шахтер" - "Динамо".