Шахтер проводит конкурс двойников Фонсеки и Хацкевича перед матчем с Динамо
16:37, 31 октября 2018Футбол
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Победители получат два билета на матч в Харькове.
facebook.com/fcshakhtar
«Шахтер» организовал конкурс для болельщиков в преддверии матча с «Динамо» в чемпионате Украины.
Призом станут два билета на матч в Харькове и возможность посетить послематчевую пресс-конференцию тренеров, сообщается на официальной странице горняков в Facebook.
Для победы необходимо до 12.00 2 ноября опубликовать фото с максимальным сходством с Паулу Фонсекой или Александром Хацкевичем в инстаграме с хештегом #ШахтарДинамо.
Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 3 ноября в Харькове.
Напомним, что накануне в харьковском метро появился эпичный постер поединка украинских грандов "Шахтер" - "Динамо".
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