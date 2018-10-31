ФК Львов и Днепр-1 вышли в четвертьфинал Кубка Украины

Состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины.

Завершились еще два поединка 1/8 финала Кубка Украины.

"Горняк" из Кривого Рога, представляющий вторую лигу, в родных стенах минимально проиграл ФК "Львов". Первый тайм встречи завершился нулевой ничьей. Единственный гол в матче львовяне забили на 80-й минуте усилиями Аугусто, которому удалось огорчить голкипера хозяев Кучера.

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В другом матче игрового дня "Днепр-1" на выезде уверенно обыграл второлиговый "Калуш". Днепровский клуб решил все вопросы еще в первом тайме. Подопечные Михайленко открыли счет на экваторе первого тайма. Мигунов результативно пробил на 22-й минуте. Через 10 минут удвоил счет 18-летний Александр Назаренко, а довершил разгром хозяев Кулиш, который отличился на 41-й минуте. Во втором тайме команды голов не забивали.

В итоге "Днепр-1" и ФК "Львов" вышли в четвертьфинал Кубка Украины.

Напомним, что с трудом матч против второлигового "Миная" выиграло киевское "Динамо" (3:1).