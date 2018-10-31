Динамо с трудом победило команду из второй лиги в розыгрыше Кубка Украины

После первого тайма динамовцы сенсационно уступали в счете.

Киевское "Динамо" с трудом одержало победу в матче 1/8 финала Кубка Украины над соперником и второй лиги - ФК "Минай".

Поединок, который проходил в селе Минай в пригороде Ужгорода, завершился волевой победой "Динамо" - 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.

После первого тайма "Минай" сенсационно вел в счете - 1:0. На 21-й минуте хозяева организовали контратаку, выведя Гегедоша на ударную позицию, и тот переиграл голкипера "Динамо" Бущана.

Во втором тайме вице-чемпионы Украины сумели исправить ситуацию и уйти от позора. Дважды в воротах "Миная" отличился Шапаренко, еще один гол на счету Гармаша.

В результате киевляне добыли волевую победу и вышли в четвертьфинал Кубка.