Итальянский тренер Конте отказался возглавить Реал

Конте отказался возглавить "Королевский клуб", поскольку посчитал, что этот проект на данный момент ему не подходит.

Экс-тренер «Челси» Антонио Конте не будет работать в «Реале».

По данным издания Sky Sports, Конте отказался возглавить мадридский клуб, поскольку посчитал, что этот проект на данный момент ему не подходит.

Читайте такжеРеал назвал причину увольнения Лопетеги с поста главного тренера

Тренеру не нравилось начинать работать не с начала сезона, и он посчитал, что вариант с «Реалом» недостаточно привлекателен, чтобы нарушать свою традицию.

Ранее СМИ сообщали, что Антонио Конте и «Реал» не могут достичь компромисса по вопросам финансового плана при обсуждении контракта.

Напомним, в понедельник вечером "Реал" сообщил про отставку Хулена Лопетеги с поста главного тренера "сливочных". Команду возглавил на временной основе Сантьяго Солари.