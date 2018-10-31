Итальянский тренер Конте отказался возглавить Реал
15:21, 31 октября 2018Футбол
165 0
Конте отказался возглавить "Королевский клуб", поскольку посчитал, что этот проект на данный момент ему не подходит.
Антонио Конте до этого работал с английским "Челси" / skysports.com
Экс-тренер «Челси» Антонио Конте не будет работать в «Реале».
По данным издания Sky Sports, Конте отказался возглавить мадридский клуб, поскольку посчитал, что этот проект на данный момент ему не подходит.
Читайте такжеРеал назвал причину увольнения Лопетеги с поста главного тренера
Тренеру не нравилось начинать работать не с начала сезона, и он посчитал, что вариант с «Реалом» недостаточно привлекателен, чтобы нарушать свою традицию.
Ранее СМИ сообщали, что Антонио Конте и «Реал» не могут достичь компромисса по вопросам финансового плана при обсуждении контракта.
Напомним, в понедельник вечером "Реал" сообщил про отставку Хулена Лопетеги с поста главного тренера "сливочных". Команду возглавил на временной основе Сантьяго Солари.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter