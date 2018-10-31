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Итальянский тренер Конте отказался возглавить Реал

15:21, 31 октября 2018
Футбол
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Антонио Конте до этого работал с английским "Челси" / skysports.com

По данным издания Sky Sports, Конте отказался возглавить мадридский клуб, поскольку посчитал, что этот проект на данный момент ему не подходит.

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Тренеру не нравилось начинать работать не с начала сезона, и он посчитал, что вариант с «Реалом» недостаточно привлекателен, чтобы нарушать свою традицию.

Ранее СМИ сообщали, что Антонио Конте и «Реал» не могут достичь компромисса по вопросам финансового плана при обсуждении контракта.

Напомним, в понедельник вечером "Реал" сообщил про отставку Хулена Лопетеги  с поста главного тренера "сливочных". Команду возглавил на временной основе Сантьяго Солари. 

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Теги: #Реал Мадрид#Антонио Конте