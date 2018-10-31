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Появилось видео последнего взлета и падения вертолета владельца Лестера: в катастрофе никто не выжил

14:38, 31 октября 2018
Футбол
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Владелец &quot;Лестера&quot; Вишай Шривадданапрабха погиб во время крушения вертолета 27 октября / REUTERS

Вертолет взлетел прямо с футбольного поля на стадине «Кинг Пауэр Стэдиум» после матча с «Вест Хэмом» 27 октября, набрал высоту, а затем закружился в воздухе и упал за трибунами.

Помимо владельца "Лестера", в катастрофе погибли еще четыре человека.

Вишай Шривадданапрабха стал владельцем «Лестера» в 2011-м. В сезоне-2015/16 его клуб сенсационно выиграл Премьер-лигу.

По данным СМИ, «Лестер» собирается переименовать стадион в честь Вишая.

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Теги: #Великобритания#крушение вертолета