Появилось видео последнего взлета и падения вертолета владельца Лестера: в катастрофе никто не выжил

Вертолет взлетел прямо с футбольного поля на домашнем стадионе "Лестера", а затем упал за трибунами.

Появилось видео, на котором запечатлен момент последнего взлета вертолета владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи.

Вертолет взлетел прямо с футбольного поля на стадине «Кинг Пауэр Стэдиум» после матча с «Вест Хэмом» 27 октября, набрал высоту, а затем закружился в воздухе и упал за трибунами.

Помимо владельца "Лестера", в катастрофе погибли еще четыре человека.

Вишай Шривадданапрабха стал владельцем «Лестера» в 2011-м. В сезоне-2015/16 его клуб сенсационно выиграл Премьер-лигу.

По данным СМИ, «Лестер» собирается переименовать стадион в честь Вишая.