Появилось видео последнего взлета и падения вертолета владельца Лестера: в катастрофе никто не выжил
14:38, 31 октября 2018Футбол
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Вертолет взлетел прямо с футбольного поля на домашнем стадионе "Лестера", а затем упал за трибунами.
Владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха погиб во время крушения вертолета 27 октября / REUTERS
Появилось видео, на котором запечатлен момент последнего взлета вертолета владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи.
Вертолет взлетел прямо с футбольного поля на стадине «Кинг Пауэр Стэдиум» после матча с «Вест Хэмом» 27 октября, набрал высоту, а затем закружился в воздухе и упал за трибунами.
Помимо владельца "Лестера", в катастрофе погибли еще четыре человека.
Вишай Шривадданапрабха стал владельцем «Лестера» в 2011-м. В сезоне-2015/16 его клуб сенсационно выиграл Премьер-лигу.
По данным СМИ, «Лестер» собирается переименовать стадион в честь Вишая.
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