ФИФА рассматривает увеличение числа команд на чемпионате мира-2022

Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о возможном увеличении количества участников чемпионата мира уже на следующем мундиале, который пройдёт в Катаре в 2022 году.

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«Мы решили увеличить число команд в финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48, и это нововведение вступит в силу в 2026 году. Случится ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую возможноть. Если это реально осуществить, то почему бы и нет?

Нам нужно оценить, насколько это возможно. Уже идёт обсуждение этой темы с нашими катарскими друзьями и другими представителями региона, и мы надеемся, что идею удастся осуществить», - приводит слова Инфантино Reuters.

В нынешнем формате, который подразумевает участие 32 команд, чемпионат мира проводится с 1998 года.