Украинский голкипер Лунин дебютировал за испанский Леганес, пропустив два гола (видео)

Андрей Лунин провел свой первый официальный матч в Испании.

Украинский голкипер «Леганеса» Андрей Лунин дебютировал за испанский клуб.

19-летний Лунин начал с первых минут матч 1/16 финала Кубка Испании против «Райо Вальекано» (2:2).

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Уже в первом тайме Лунин пропустил два гола. На 15-й минуте «Райо Вальекано» вышел вперед, гол на счету Гарсии. Второй гол Лунин пропустил на 22-й от Алегриа.

«Леганес» отыграл один гол на 31-й минуте - отличился Эн-Несири. На 72-й минуте Эн-Несири оформил дубль. Матч завершился вничью - 2:2. Ответная встреча между командами пройдет на поле "Райо Вальекано" 5 декабря.

За «Леганес» Лунин выступает на правах аренды из «Реала». В текущем сезоне это его первый выход на поле.