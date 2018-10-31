Украинский голкипер Лунин дебютировал за испанский Леганес, пропустив два гола (видео)
12:32, 31 октября 2018Футбол
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Андрей Лунин провел свой первый официальный матч в Испании.
Андрей Лунин дебютировал за "Леганес" / cdleganes.com
Украинский голкипер «Леганеса» Андрей Лунин дебютировал за испанский клуб.
19-летний Лунин начал с первых минут матч 1/16 финала Кубка Испании против «Райо Вальекано» (2:2).
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Уже в первом тайме Лунин пропустил два гола. На 15-й минуте «Райо Вальекано» вышел вперед, гол на счету Гарсии. Второй гол Лунин пропустил на 22-й от Алегриа.
«Леганес» отыграл один гол на 31-й минуте - отличился Эн-Несири. На 72-й минуте Эн-Несири оформил дубль. Матч завершился вничью - 2:2. Ответная встреча между командами пройдет на поле "Райо Вальекано" 5 декабря.
За «Леганес» Лунин выступает на правах аренды из «Реала». В текущем сезоне это его первый выход на поле.
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