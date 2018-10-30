Капитаны-легенды Шахтера и Динамо поделились прогнозами на матч Премьер-лиги

Сергей Попов и Александр Головко прокомментировали предстоящую игру в Харькове.

Экс-капитан «Динамо», а ныне главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко поделился своим прогнозом о предстоящем в субботу в Харькове украинском классико между «Динамо» и «Шахтером».

— Боевую игру жду. В матчах «Шахтера» и «Динамо» всегда большой накал, это принципиальные соперники. Думаю, будет интересно, - отметил Головко в интервью Sport.ua.

На замечание о том, что Хацкевич выиграл у Фонсеки 4 личных встречи, а после последней португалец даже сказал, что Хацкевич – более сильный тренер, чем он, Головко заметил:

— Я бы не говорил только лишь о тренере и о том, нашел ли он ключи к Фонсеке, но отметил бы и команду. На поле ведь не тренера выходят, верно? «Динамо» – это команда с характером, в последних матчах с «Шахтером» они четко выполняли свой план на игру и это приносило результат. Ну вот в грядущем матче тоже посмотрим, какой план на игру будет у «Динамо» и удастся ли им снова чем-то удивить «Шахтер».

А на вопрос о том, что «Шахтер» во всех своих играх предпочитает играть с позиции силы и действовать первым номером, в то время как «Динамо» больше предпочитает игру на контратаках - может ли это помочь динамовцам добыть победу в грядущей игре, заметил:

— Я не думаю, что «Динамо» будет играть исключительно на контратаках. Я уверен, что у «Динамо» заготовлено несколько планов на игру, от которых они будут отталкиваться. Это могут быть и быстрые контратаки, и позиционные атаки. Точно так же несколько вариантов игры будет заготовлено и у «Шахтера». Тут возможны варианты и нужно будет смотреть на то, что будет происходить на поле. Другое дело, что для команд будут иметь разное значение победа. Три очка в матче с «Шахтером» - шанс для «Динамо» сократить отставание и вернуться в чемпионскую гонку.

Наконец, «Динамо» в прошлом туре сенсационно проиграло Львову и теперь отрыв от Шахтера составляет 5 очков. На вопрос, может ли получится так, что «Динамо» будет более злым после этого поражения, а «Шахтер» слегка расслабленным, учитывая отрыв в 5 очков, специалист предположил:

— Расслабленности точно не будет, потому что это принципиальная игра и не важно сколько там очков отрыв. Просто подготовка к матчу у команд будет проходить на разном эмоциональном фоне. «Шахтер» добыл победу в последнем матче с Арсеналом и вот этот фон будет очень позитивным при подготовке к матчу с «Динамо». Но в «Динамо» есть опытные ребята, я имею в виду и игроков, и тренера и я думаю, что они справятся с подготовкой и подойдут к матчу с «Шахтером» в максимальной готовности.

В свою очередь, бывший защитник «Шахтера» Сергей Попов также поделился своими ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата Украины «Шахтер» — «Динамо».

Прежде всего, жду от этого матча хорошего футбола. Встречаются два гранда нашего футбола, поэтому, хочется увидеть красивую игру. Жду победы «Шахтера». Поскольку отрыв «горняков» от «Динамо» после прошедшего тура составляет пять очков, то в предстоящем поединке одни захотят сохранить эту разницу, а другие, как мне кажется, будут стараться, чтобы эта разница не стала больше. Поэтому, я ожидаю, что будет осторожный футбол. И «Динамо» сейчас лихорадит по игре чуть-чуть, и у «Шахтера» участие лидеров в этом матче под вопросом. Исходя из этого, повторюсь, полагаю, будет очень осторожный футбол.

«Динамо» сейчас игры больше удаются, когда они играют на контратаках. Когда они противостоят насыщенной обороне — им сложно. И матч со «Львовом» это показал. Считаю, что киевляне сыграют осторожно, от обороны, используя контратаки. Что касается «Шахтера», то «горняки», по моему мнению, будут преобладать в контроле мяча. Однако если в этом поединке будут принимать участие лидеры «Шахтера» — это будет одна игра, а если без них, то в атаке донецкий клуб будет выглядеть чуть по-другому.

«Шахтер» Фонсеки преобладает над всеми в чемпионате Украины, но в последних матчах Хацкевич добивается минимальных побед над «Шахтером». Наверное, у Фонсеки есть желание победить принципиального соперника в личной встрече. У Хацкевича же будет желание доказать, что команда может проиграть случайно, но она не проигрывает «Шахтеру», — сказал Попов в интервью клубному телеканалу «Шахтера», сообщает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на FCSDTV.

Напомним, что 3-го ноября в 17.00 на поле ОСК «Металлист» «Шахтер» примет «Динамо».