Манчестер Юнайтед выделит Моуриньо более 100 миллионов фунтов на зимние трансферы

Приоритетными позициями для Жозе Моуриньо являются защитник и нападающий.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо сможет усилить свою команду в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает The Guardian.

Руководство «Красных дьяволов» выразило готовность выделить крупную сумму на январские приобретения. На усиление команды боссы клуба готовы потратить более 100 млн фунтов стерлингов (112 млн евро). При этом уточняется, что приоритетными позициями для Моуриньо являются защитник и нападающий.

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Минувшим летом португальский специалист хотел усилить линию обороны, однако клуб так и не смог заполучить ни одного из игроков из списка тренера, в котором значились Гарри Магуайр («Лестер Сити»), Жером Боатенг («Бавария») и Рафаэль Варан («Реал»).

По итогам 10 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице, а на прошлой неделе "МЮ" уступил дома в важном матче с "Ювентусом" в Лиге чемпионов.