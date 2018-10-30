Реал назвал причину увольнения Лопетеги с поста главного тренера

Из последних пяти матчей "Реал" проиграл четыре.

Мадридский «Реал» через свой официальный сайт объяснил причину увольнения Хулена Лопетеги, который возглавил команду лишь в июне.

Лопетеги из последних пяти матчей проиграл четыре, что не устроило руководство.

«Это тщательно взвешенное решение принято, чтобы изменить динамику выступлений первой команды, пока все цели нынешнего сезона остаются достижимыми.

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Совет директоров понимает, что существует огромное несоответствие между качеством игроков «Реала» – а восемь из них были номинированы на «Золотой мяч», что является беспрецедентным случаем в истории клуба – и текущими результатами.

Клуб благодарит Хулена Лопетеги и его тренерский штаб за их усилия и желает всего самого лучшего в дальнейшей карьере. Он будет временно заменен на Сантьяго Солари, который будет руководить командой со вторника», - говорится в официальном заявлении.

Сообщалось, что тренером «Реала» может стать Антонио Конте, переговоры с которым на данный момент продолжаются.