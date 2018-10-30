Динамо занимает второе место на континенте по количеству воспитанников в европейских чемпионатах

В высших лигах европейских чемпионатов выступают 69 воспитанников киевлян.

Международный центр спортивных исследований (CIES) выпустил отчет, в котором говорится о количестве воспитанников европейских клубов, которые выступают в высших дивизионах европейских чемпионатов. В расчет брались топ-31 национальных турнира.

Как сообщает официальный сайт CIES, возглавил список голландский "Аякс": 77 игроков из этого клуба выступают сегодня в различных европейских дивизионах.

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Киевское "Динамо" за прошедший год поднялось с седьмого на второе место и теперь делит его с сербским "Партизаном". В высших лигах европейских чемпионатов выступают 69 воспитанников киевлян.

В то же время "Шахтер" с 48 воспитанниками соседствует с другой сербской командой, "Войводиной", но при этом находится на 11-12 местах.

"Днепр" разделяет 46-48 позиции с норвежским "Русенборгом" и мадридским "Атлетико" (все - по 29 воспитанников).