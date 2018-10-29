Главный тренер Реала Лопетеги официально уволен

Исполнять обязанности тренера команды будет Сантьяго Солари.

Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» приняло решение уволить главного тренера команды Хулена Лопетеги.

Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Исполнять обязанности тренера команды будет Сантьяго Солари, который возглавлял резервную команду «Реала» «Кастилью».

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Ранее УНИАН сообщал, что главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги после разгрома от «Барселоны» (1:5) в испанском Эль-Классико попрощался с командой в связи с вероятной отставкой.

Напомним, за день до начала Чемпионата мира по футболу в России Хулен Лопетеги был уволен с поста тренера сборной Испании за некорректное поведение, когда он в тайне от руководства Федерации футбола страны провел переговоры с мадридским "Реалом" и подписал контракт со "сливочными".