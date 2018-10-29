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Главный тренер Реала Лопетеги официально уволен

22:43, 29 октября 2018
Футбол
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Хулен Лопетеги / REUTERS

Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Исполнять обязанности тренера команды будет Сантьяго Солари, который возглавлял резервную команду «Реала» «Кастилью».

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Ранее УНИАН сообщал, что главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги после разгрома от «Барселоны» (1:5) в испанском Эль-Классико попрощался с командой в связи с вероятной отставкой.

Напомним, за день до начала Чемпионата мира по футболу в России Хулен Лопетеги был уволен с поста тренера сборной Испании за некорректное поведение, когда он в тайне от руководства Федерации футбола страны провел переговоры с мадридским "Реалом" и подписал контракт со "сливочными".

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Теги: #футбол#Мадрид#Реал