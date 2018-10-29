Шевченко вызвал на сбор перед матчами со Словакией и Турцией 9 легионеров

На этот раз без Андрея Ярмоленко.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 9 игроков из зарубежных клубов на матчи со Словакией и Турцией. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Вызов получили: Андрей Лунин («Леганес», Испания), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Роман Яремчук, Игорь Пластун (оба – «Гент», Бельгия), Евгений Макаренко («Андерлехт», Бельгия), Василий Кравец («Луго», Испания), Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия).

Отметим отсутствие в списке Андрея Ярмоленко - один из лидеров сборной Украины из-за травмы ахиллового сухожилия вынужден будет пропустить около шести месяцев.

Матч со Словакией в рамках последнего тура в Лиге наций состоится 16 ноября на выезде, с Турцией "сине-желтые" сыграют 20 ноября в Днепре.