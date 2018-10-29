Роналду: обвинение в сексуальном насилии для моей мамы и сестер стало ударом

Португалец рассказал о реакции своей семьи на обвинение в сексуальном насилии.

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал реакцию своих родных на возбуждение против него полицией Лас-Вегаса уголовного дела по обвинению в изнасиловании Кэтрин Майорги.

«Я все объяснил своей девушке. Мой сын, Криштиану-младший, пока слишком мал, чтобы понимать все. Хуже всего пришлось моей матери и сестрам. Для них обвинение в сексуальном насилии стало ударом. Но в то же время, они были очень злы. Еще никогда не видел их в таком состоянии», - цитирует Роналду издание France Football.

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Напомним, Роналду обвиняется в изнасиловании по заявлению его бывшей любовницы Кэтрин Майорги, заявившей о сексуальных домогательствах со стороны футболиста в 2009 году в отеле Лас-Вегаса. После возбуждения уголовного дела Криштиану отрицал правдивость обвинений, наняв адвоката, специализирующегося на работе со звездами.

Ранее защитник португальца встречался с полицией Лас-Вегаса, оставшись удовлетворенным результатами встречи.