Тайсон вернулся в общую группу Шахтера

Игрок восстановился после травмы.

Капитан «Шахтера» Тайсон восстановился после травмы и уже занимается в общей группе, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Марлос пока работает по индивидуальной программе.

Завтра горняки проведут предыгровое занятие, а вечером вылетят в Харьков, где пробудут четыре дня – до матча с «Динамо», который состоится в субботу, 3 ноября.

В среду, 31 октября, «Шахтер» в Харькове проведет матч Кубка Украины против «Олимпика».