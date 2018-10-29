Тайсон вернулся в общую группу Шахтера
15:48, 29 октября 2018Футбол
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Игрок восстановился после травмы.
Тайсон / ФК "Шахтер"
Капитан «Шахтера» Тайсон восстановился после травмы и уже занимается в общей группе, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Марлос пока работает по индивидуальной программе.
Завтра горняки проведут предыгровое занятие, а вечером вылетят в Харьков, где пробудут четыре дня – до матча с «Динамо», который состоится в субботу, 3 ноября.
В среду, 31 октября, «Шахтер» в Харькове проведет матч Кубка Украины против «Олимпика».
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