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Тайсон вернулся в общую группу Шахтера

15:48, 29 октября 2018
Футбол
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Тайсон / ФК &quot;Шахтер&quot;

Марлос пока работает по индивидуальной программе.

Завтра горняки проведут предыгровое занятие, а вечером вылетят в Харьков, где пробудут четыре дня – до матча с «Динамо», который состоится в субботу, 3 ноября.

В среду, 31 октября, «Шахтер» в Харькове проведет матч Кубка Украины против «Олимпика».

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Теги: #ФК Шахтер#Тайсон Шахтер