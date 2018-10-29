Телеканалы "Футбол 1/2" и компания "Воля" будут транслировать матчи еврокубков до 2021 года

Специализированные футбольные телеканалы получили статус официальных трансляторов матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на три ближайших сезона.

Стало известно, кто будет официальным транслятором матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине на протяжении ближайших трех сезонов.

Как сообщает официальный сайт телеканалов «Футбол 1» / «Футбол 2», совместно с компанией «Воля» были получены официальный статус и права трансляторов всех матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезонов 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

«Мы рады заключению соглашения в Украине, которое даст им право транслировать все матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Это свидетельство крепких отношений между УЕФА и «Медиа Группой Украина» на территории Украины, а также значительный шаг для «Воли», поскольку она начала покупку футбольного контента», - сказал Ги-Лоран Эпштейн, директор по маркетингу УЕФА.