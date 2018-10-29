ФК Шахтер представил видеоролик-анонс матча с Динамо

Суперматч грандов украинского футбола состоится 3 ноября.

Футбольный клуб Шахтер (Донецк) представил видеоролик анонсирующий предстоящий центральный матч тура и всего второго круга чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

Видеоролик представлен на официальной странице FCSDtv в YouTube.

Игра "Шахтер" - "Динамо" состоится 3 ноября в Харькове на ОСК "Металлист".

Как сообщал УНИАН, ранее был представлен не менее креативный постер-афиша к матчу Шахтер - Динамо.