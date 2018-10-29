Под матч с Динамо Шахтер запустил новое приложение для смартфонов

Основное нововведение – синхронизация с официальным сайтом клуба. Теперь все сохраненные в профиле билеты на игры «Шахтера» будут доступны как в приложении, так и на shakhtar.com, что облегчит жизнь болельщиков – пользователей смартфонов.

Болельщикам Шахтера будет удобнее с новым приложением / REUTERS Болельщикам Шахтера будет удобнее с новым приложением

Накануне матча с «Динамо» «Шахтер» обновил клубное приложение для смартфонов, работающих на IOS.

О нововведениях, которые теперь доступны для болельщиков, специально для Terrikon.com рассказал IT директор ФК «Шахтер» Дмитрий Тепляков:

- Основное нововведение – синхронизация с официальным сайтом клуба. Теперь все сохраненные в профиле билеты на игры «Шахтера» будут доступны как в приложении, так и на shakhtar.com, что облегчит жизнь наших болельщиков – пользователей смартфонов, - отметил Тепляков.

"Любители футбола могут приобрести билеты на ближайший матч с киевским «Динамо». Наш приоритет – максимально высокий уровень сервиса, и мы намерены развивать приложение как для iOS, так и для Android", - добавил IT директор ФК Шахтер.

– Все топ-клубы понимают, что приложение не должно ограничиваться опцией покупки билетов. Поэтому мы работаем над следующим обновлением, которое, скорее всего, выйдет в новом году. Соответствуя трендам, постараемся внедрить уникальный контент, связанный с «Шахтером», улучшить предоставляемый сервис, то есть сделать приложение интересным не только для тех, кто посещает стадион, но и для болельщиков по всей Украине и миру.

Как сообщал УНИАН,, матч «Шахтер» - «Динамо» пройдет в Харькове 3 ноября. Билеты на игру доступны в продаже в кассах стадиона, онлайн или в приложении, которое можно скачать в Google Play или iTunes.