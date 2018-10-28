Барселона разгромила Реал в Эль-Классико

Мадридский клуб готов уволить тренера Хулена Лопетеги.

В рамках 10-го тура чемпионата Испании по футболу состоялось знаменитое Эль-Классико - матч между "Барселоной" и "Реалом". Каталонский клуб одержал разгромную победу - 5:1.

В составе каталонцев голами отличились полузащитники Филиппе Коутиньо и Артуро Видаль, а также нападающий Луис Суарес, оформивший хет-трик. Автором единственного гола «сливочных» стал защитник Марсело.

«Барселона», набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Реал» (14 очков) занимает 9-е место.

По информации Onda Cero, мадридский клуб в ближайшие часы отправит в отставку Хулена Лопетеги и завтра назначит Антонио Конте новым главным тренером команды.