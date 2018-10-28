Ворскла в меньшинстве одержала волевую победу над Олимпиком
В Полтаве состоялся заключительный матч 13-го тура УПЛ, в котором «Ворскла» на своем поле принимала «Олимпик». Полтавская команда победила со счетом 2:1, сообщает официальный сайт УПЛ.
По ходу поединка подопечным Василия Сачко пришлось отыгрываться. На 16-й минуте игрок "Олимпика" Политыло открыл счет в матче, реализовав пенальти.
Еще больше осложнило задачу хозяев поля удаление Ардина Даллку, который получил вторую желтую карточку на 33-й минуте.
Однако уже на 44-й минуте гости забили в свои ворота - автогол на счету Снурницына. 1:1.
В середине второго тайма Владислав Кулач принес победу полтавчанам - 2:1. "Ворскла" набрала 21 очко и укрепилась на четвертом месте.
Напомним, что в четверг ворскляне впервые в своей истории одержали победу в групповом раунде Лиги Европы, одолев "Карабах".