Ворскла в меньшинстве одержала волевую победу над Олимпиком

Как и в матче с "Карабахом", победу "Ворскле" принес Владислав Кулач.

В Полтаве состоялся заключительный матч 13-го тура УПЛ, в котором «Ворскла» на своем поле принимала «Олимпик». Полтавская команда победила со счетом 2:1, сообщает официальный сайт УПЛ.

По ходу поединка подопечным Василия Сачко пришлось отыгрываться. На 16-й минуте игрок "Олимпика" Политыло открыл счет в матче, реализовав пенальти.

Еще больше осложнило задачу хозяев поля удаление Ардина Даллку, который получил вторую желтую карточку на 33-й минуте.

Однако уже на 44-й минуте гости забили в свои ворота - автогол на счету Снурницына. 1:1.

В середине второго тайма Владислав Кулач принес победу полтавчанам - 2:1. "Ворскла" набрала 21 очко и укрепилась на четвертом месте.

Напомним, что в четверг ворскляне впервые в своей истории одержали победу в групповом раунде Лиги Европы, одолев "Карабах".