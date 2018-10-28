Шахтер продает места на скамейке запасных во время матча с Динамо

Донецкий футбольный клуб проводит аукцион пакета гостеприимства.

ФК «Шахтер» предлагает болельщикам эксклюзивную возможность провести день с командой и испытать незабываемые эмоции, пребывая в самом центре событий, – аукцион пакета матчевого гостеприимства на матч с киевским Динамо.

Пакет гостеприимства – это:

- просмотр игры на скамейке запасных рядом с «горняками»;

- проживание в Premier Palace Hotel Kharkiv вместе с командой (2–3 ноября);

- предматчевая прогулка, посещение раздевалки, участие в подготовке к поединку;

- сопровождение персонального фотографа;

- фирменная именная футболка и фотокнига с автографами в подарок.

Из-за лимитированного количества и высокого спроса пакет гостеприимства можно приобрести, приняв участие в аукционе, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Ставки принимаются на shakhtar.com и по телефону 0 800 300 314.

"Будьте рядом с «Шахтером» на важнейшей игре!", - призывают верных болельщиков в донецком клубе.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября в 14-м туре Премьер-лиги «горняки» встретятся в центральном матче дня с киевским «Динамо»

Поединок состоится в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 17:00.