В Белозерском Донецкой области открыли 15-ю футбольную площадку проекта «Давай, играй!»

Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК.

Белозерское – уже 15-й город «Давай, играй!». 27 октября на новой площадке состоялась первая открытая тренировка.

Всего на занятия записалось порядка 60 ребят, сообщает официальный сайт ФК Шахтер.

– Очень гордимся тем, что Белозерское стало 15-м на карте проекта! У наших детей теперь есть возможность не только бесплатно заниматься футболом, но и однажды стать футболистами мирового уровня, – считает руководитель направления по устойчивому развитию ДТЭК Энерго Виктория Гриб. – Яркий пример – история Коли Огаркова из соседнего Доброполья. Его уже заметили и пригласили на полный пансион в Академию ФК «Шахтер», несмотря на то что «Давай, играй!» стартовал там лишь полтора года назад. Это настоящий успех для мальчика! Уверена, среди сегодняшних ребят есть будущие звезды, и я искренне желаю ими стать.

Впечатлениями поделился и тренер-администратор «Давай, играй!» в Белозерском Артем Тимошев:

– «Шахтер» всю жизнь в нашем сердце, поэтому мы давно мечтали о таком проекте в своем городе. Огромное спасибо клубу и компании ДТЭК! Футбол у нас любят все: взрослые, мальчишки и девчонки. Каждый смотрит матчи любимой команды и переживает. Дети счастливы заниматься на новой площадке. На первой тренировке им сложно скрыть свои эмоции – хочется играть с утра до ночи! Сейчас нам продолжают поступать звонки, интерес большой, так что участников будет все больше. В проекте со мной работают еще два тренера-волонтера, занятия планируются трижды в неделю.