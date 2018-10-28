Карпаты на выезде разбили Черноморец, забив 5 голов

Львовяне разгромили соседей по турнирной таблице.

В Одессе состоялся матч 13-го тура УПЛ, в котором "Черноморец" принимал "Карпаты". Львовский клуб одержал разгромную победу - 5:0, сообщает официальный сайт турнира.

Уже на 2-й минуте Марьян Швед реализовал пенальти - первый тайм завершился с минимальным перевесом гостей.

Читайте такжеОнлайн-видеотрансляция Динамо - Львов: Премьер-лига, 13-й тур

Второй гол «Карпаты» забили на старте второй половины игры - на 47-й минуте, когда Понде первым успел добить мяч в ворота. Третий гол галичане забили на 78-й минуте - Мякушко реализовал выход один на один.

На 83-й минуте матч был прерван из-за файер-шоу, которое устроили на трибунах фанаты одесситов. Через несколько минут матч был возобновлен, однако концовку хозяева полностью провалили. Уже в добавленное время Сергей Мякушко оформил дубль и установил счет 4:0, а спустя минуту «Карпаты» забили пятый гол. Гуцуляк воспользовался ошибкой Литовченко и поразил пустые ворота.

"Карпаты" набрали 13 очков, однако все еще остаются на 10-й строчке в турнирной таблице. "Черноморец" - на 11-м месте (9 пунктов).