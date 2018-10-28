Футболисты Шахтера толкнули машину болельщику Динамо (видео)

Во время прогулки по Киеву Паулу Фонсека и футболисты Шахтера помогли водителю отбуксировать автомобиль.

В Instagram появилось видео, где игроки "Шахтера" вместе с главным тренером толкают машину. В частности Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Андрей Пятов, Алексей Шевченко и наставник горняков Паулу Фонсека помогли подтолкнуть автомобиль одному из водителей в Киеве.

Судя по всему, это произошло во время прогулки игроков перед матчем с "Арсеналом-Киев", когда к игрокам обратились за помощью и те не отказали, сообщает Footboom.

Как отметили пользователи в соцсетях, номера у машины киевские. Кроме того, стало известно, что водителя, который обратился за помощью, зовут Захар. Судя по фотографиям в профиле Instagram, он является болельщиком "Динамо".

Напомним, что вчера "Шахтер" в рамках 13-го тура УПЛ полурезервным составом разгромил в гостях "Арсенал-Киев" со счетом 3:0.