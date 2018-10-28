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Онлайн-видеотрансляция Динамо - Львов: Премьер-лига, 13-й тур

16:50, 28 октября 2018
Футбол
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&quot;Динамо&quot; в 13-м туре УПЛ принимает &quot;Львов&quot; / footboom.com

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" принимает ФК "Львов".

Встречаются команды из разных частей турнирной таблицы: киевляне занимают вторую строчку (29 очков), а львовская команда находится на 9-й позиции (14 очков). 

В составе "Динамо" по решению КДК ФФУ матч пропускает Тамаш Кадар. Гости же не смогут рассчитывать на нападающего Бруно Дуарте, удаленного в прошлой встрече.

Матч "Динамо" - "Львов" начнется в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".  

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Теги: #УПЛ-2018/19