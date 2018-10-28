Онлайн-видеотрансляция Динамо - Львов: Премьер-лига, 13-й тур

В Киеве проходит матч чемпионата Украины по футболу.

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" принимает ФК "Львов".

Встречаются команды из разных частей турнирной таблицы: киевляне занимают вторую строчку (29 очков), а львовская команда находится на 9-й позиции (14 очков).

В составе "Динамо" по решению КДК ФФУ матч пропускает Тамаш Кадар. Гости же не смогут рассчитывать на нападающего Бруно Дуарте, удаленного в прошлой встрече.

Матч "Динамо" - "Львов" начнется в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".