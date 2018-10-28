Онлайн-видеотрансляция Динамо - Львов: Премьер-лига, 13-й тур
16:50, 28 октября 2018Футбол
196 0
В Киеве проходит матч чемпионата Украины по футболу.
"Динамо" в 13-м туре УПЛ принимает "Львов" / footboom.com
Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" принимает ФК "Львов".
Встречаются команды из разных частей турнирной таблицы: киевляне занимают вторую строчку (29 очков), а львовская команда находится на 9-й позиции (14 очков).
В составе "Динамо" по решению КДК ФФУ матч пропускает Тамаш Кадар. Гости же не смогут рассчитывать на нападающего Бруно Дуарте, удаленного в прошлой встрече.
Матч "Динамо" - "Львов" начнется в 17.00.
ТВ-трансляция - телеканал "2+2".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter