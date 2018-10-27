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Заря и Александрия поделили очки в матче Премьер-лиги

18:57, 27 октября 2018
Футбол
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Заря и Александрия не забивали голов друг другу в матче Премьер-лиги / Football.ua

В Запорожье завершился матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором встречались номинальный хозяин поля луганская "Заря" и "Александрия".

Матч завершился вничью - 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Обе команды избрали оборонительный футбол и довольно редко атаковали ворота друг друга. И нулевая ничья стала логичным исходом матча.

Таким образом, у Александрии теперь 26 очков и команда по-прежнему находится на 3-м месте в таблице.

В свою очередь, у "Зари" 15 баллов и команда вышла на 7-е место в УПЛ. Впрочем, у донецкого "Олимпика" матч в запасе.  

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Теги: #Александрия#Премьер-лига#Заря Луганск