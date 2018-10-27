Десна обыграла Мариуполь в стартовом матче тура Премьер-лиги
15:54, 27 октября 2018Футбол
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Игра в Чернигове завершилась со счетом 2:0.
Безбородько сделал дубль в матче Десны и Мариуполя / upl.ua
В Чернигове завершился стартовый матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Десна" принимала "Мариупрль".
Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Уже на 4-й минуте игры Денис Безбородько открыл счет в матче. А в самом начале второго тайма, на 47-й минуте, Безбородько удвоил преимущество своей команды и сделал дубль.
Таким образом, Десна набрала 16 очков и вплотную приблизилась к Мариуполю (17) в борьбе за 5-6 места в турнирной таблице лиги.
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