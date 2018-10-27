Десна обыграла Мариуполь в стартовом матче тура Премьер-лиги

Игра в Чернигове завершилась со счетом 2:0.

В Чернигове завершился стартовый матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Десна" принимала "Мариупрль".

Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Уже на 4-й минуте игры Денис Безбородько открыл счет в матче. А в самом начале второго тайма, на 47-й минуте, Безбородько удвоил преимущество своей команды и сделал дубль.

Таким образом, Десна набрала 16 очков и вплотную приблизилась к Мариуполю (17) в борьбе за 5-6 места в турнирной таблице лиги.