Онлайн-видеотрансляция, Заря - Александрия: Премьер-лига, 13-й тур

В Запорожье проходит матч чемпионата Украины по футболу.

Сегодня в Запорожье проходит матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает "Александрию".

Встречаются команды, которые занимают 7-е и 3-е места в таблице, сообщает официальный сайт соревнований.

Некогда "железно третья" Заря, которая стабильно шла в чемпионате УПЛ вслед за Шахтером и Динамо, ныне занимает непривычно низкое 7-е место. В 12 предыдущих матчах команда набрала лишь 14 очков. И от идущей на 3-м месте сейчас в таблице Александрии лучанчане отстают на целых 11 баллов - 25.

И в сегодняшнем матче фаворитом уже считается гостевая команда.

Матч на Славутич-Арена в Запорожье начнется в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.