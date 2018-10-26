Паулу Фонсека находится на 22-м месте в списке лучших тренеров мира по версии FourFourTwo

Тренер горняков опередил в списке Жозе Моуриньо и Унаи Эмери.

Известный журнал «FouFourTwo» составил свой рейтинг лучших тренеров мира в 2018 году. Наставник «Шахтера» Пауло Фонсека в этом рейтинге расположился на 22-м месте, сообщается на сайте издания. Лучшие тренеры 2018 года по версии FourFourTwo (50-21 места): 50. Брендан Роджерс (Селтик) 49. Симоне Индзаги (Лацио) 48. Рикардо Гарека (Перу) 47. Шон Дайч (Бернли) 46. Хуан Карлос Осорио (сборная Парагвая) 45. Ариэль Олан (Индепендьенте) 44. Абель Феррейра (Брага) 43. Руди Гарсия (Марсель) 42. Кике Сетьен (Реал Бетис) 41. Эдди Хау (Борнмут) 40. Гарет Саутгейт (сборная Англии) 39. Лучано Спаллетти (Интер) 38. Стефано Пьоли (Фиорентина) 37. Абдулла Авчи (Истанбул Башакшехир) 36. Ади Хюттер (Айнтрахт Ф) 35. Марко Джампаоло (Сампдория) 34. Рафаэль Бенитес (Ньюкасл) 33. Сержиу Консейсау (Порту) 32. Марсело Гальярдо (Ривер Плейт) 31. Унаи Эмери (Арсенал) 30. Бруно Генезио (Лион) 29. Нико Ковач (Бавария) 28. Ренато Гаучо (Гремио) 27. Хосе Бордалас (Хетафе) 26. Доменико Тедеско (Шальке) 25. Жозе Моуриньо (Манчестер Юнайтед) 24. Пабло Мачин (Севилья) 23. Джан Пьеро Гасперини (Аталанта) 22. Паулу Фонсека (Шахтер) 21. Златко Далич (сборная Хорватии) Топ-20 рейтинга будет опубликована позже.

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