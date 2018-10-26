ФИФА запретила испанским Барселоне и Жироне проводить матч в США

Международная федерация категорически исключает такую возможность.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) выступила против инициативы президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который собирался проводить некоторые матчи за пределами Испании.

Об этом по итогам сегодняшнего заседания Совета ФИФА рассказал президент организации Джанни Инфантино, сообщает SportArena.

«Я категорически против. Игры чемпионата должны играться внутри страны, совет очень четко это решил», — цитирует его Football Espana.

Читайте такжеИспанская Ла Лига планирует провести в США матч Жирона - Барселона

Напомним, что Ла Лига подписала 15-летний контракт с развлекательной компанией Relevent Sports на проведение матчей на территории США и Канады.

Однако против этой инициативы выступили местная футбольная федерация, профсоюз футболистов, а также Реал.

Первой встречей на территории США должен был стать матч 21-го тура между Жироной и Барселоной, запланированный на 26 января.