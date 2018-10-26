Шахтер откроет фотовыставку и проведет автограф-сессию в Харькове накануне матча с Динамо

В день открытия, 1 ноября, для болельщиков пройдет автограф-сессия главного тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки и футболистов команды.

1 ноября, накануне матча с «Динамо», в Харькове откроется фотовыставка, посвященная истории выступлений «Шахтера» в Лиге чемпионов Ранее представленная в Киеве экспозиция разместится на втором этаже ТРЦ «Караван», сообщает официальный сайт донецкого клуба. В день открытия, 1 ноября, для болельщиков пройдет автограф-сессия главного тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки и футболистов команды. Начало мероприятия в 18:00. В клубе ждут боельщиков в харьковском ТРЦ «Караван» (ул. Героев труда, 7; ориентир – визовый центр). Фотовыставка «Шахтер» в Лиге чемпионов УЕФА» продлится до 4 ноября. Время работы – с 10 до 22 часов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter