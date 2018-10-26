УЕФА готов бойкотировать заседание ФИФА при условии голосования за новый клубный ЧМ

В организации не хотят альтернативы Лиге чемпионов.

Дороги ФИФА и УЕФА могут разойтись из-за клубного турнира/ REUTERS

Девять представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в комитете Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) готовы в любой момент покинуть заседание, которое состоится сегодня.

Причиной является желание президента ФИФА Джанни Инфантино реорганизовать клубный чемпионат мира, а также мировую Лигу наций, сообщает SportArena со ссылкой на ESPN.

Представителей УЕФА беспокоит предложение Инфантино представить клубный чемпионат мира, который бы проходил каждый год. На их взгляд, этот турнир станет альтернативой Лиге чемпионов и их не устраивает, что ФИФА с ними недостаточно проконсультировалась в этом вопросе.

Что касается создания мировой Лиги наций, то источник сообщает о наличии проблем с договоренностью между Инфантино и представителями континентальных федераций во время встречи, которая состоялась вчера.

Ранее Инфантино говорил о наличии инвесторов, которые готовы заплатить 12 миллиардов долларов за четыре таких турнира, начиная с 2021 года, а сам клубный ЧМ должен был проводиться раз в четыре года.

Поддержку в пользу нового клубного чемпионата мира прежде высказывали Реал, Барселона, а также клубы АПЛ, которые получили подобное предложение от ФИФА.