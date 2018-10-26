Чешский миллиардер хочет купить у Абрамовича лондонский Челси

Ранее российский олигарх отказался продавать лондонский клуб за 2,3 млрд фунтов стерлингов.

Абрамовичу вновь предложили продать Челси / REUTERS

Чешский бизнесмен Петр Келлнер заинтересован в приобретении у российского миллиардера Романа Абрамовича футбольного клуба Челси (Лондон).

Об этом сообщает Ліга.Бизнес со ссылкой на чешское издание Tyden.cz.

Как сообщает издание, первые переговоры должны состояться в ближайшие дни. Бизнесмены давно имеют тесные связи. В частности, на лондонском стадионе Стэмфорд Бридж, - домашней арене Челси - VIP-ложи Абрамовича и Келлнера находятся по соседству.

На сегодняшний день состояние Келлнера оценивается в $15,5 млрд.

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Абрамович рассматривает варианты продажи лондонского футбольного клуба "Челси" от 3,5 млрд фунтов стерлингов. Ранее он уже отклонил одно предложение о покупке футбольного клуба за 2,3 млрд фунтов.

Абрамович купил футбольный клуб Челси за 140 млн фунтов стерлингов ($223 млн) в 2003 году. С тех пор лондонская команда пять раз выигрывала чемпионат Англии, а также побеждала в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Напомним, российский миллиардер Роман Абрамович планирует продать лондонский футбольный клуб Челси из-за проблем с британской визой и возможных последствий санкций США.