Украина в еврокубках: две долгожданные победы и закономерный проигрыш "Шахтера"

Если в первых двух турах нынешней еврокубковой осени украинские команды на троих не одержали ни одной победы, а Шахтер еще и в третьем туре – в семи матчах, то вчера наконец-то «прорвало». Сразу две победы, при этом обе одержаны в упорнейшей борьбе, в гостевых матчах. Но назвать их нелогичными или сенсационными нельзя. Обе команды – и Динамо, и Ворскла – изначально котировались не ниже соперника, а в равных и сложных матчах вовремя нашли свои шансы. При этом, киевляне подарили фантастический «драйв» своим болельщикам, забив победный гол на последней, 90-й минуте игры.

Впрочем, обо всем по-порядку.

Шахтер 0-3 Манчестер Сити

В очередном туре Лиги чемпионов Шахтер мог рассчитывать разве что на чудо. В Харьков приехал Манчестер Сити — один из сильнейших клубов Европы и один из главных претендентов на победу в турнире. В то же время Шахтер остался без Тайсона и Марлоса — двух самых ярких исполнителей в своем нынешнем составе.

Менее года назад в том же Харькове Шахтер обыграл Манчестер Сити со счетом 2:1. Но тогда ситуация была совершенно иная. Это был поединок заключительного тура, и Гвардиола привез в Украину немотивированную команду, досрочно ставшую участником плей-офф. Да и Шахтер тогда был другим. Если сравнивать два этих матча, состав «горняков» изменился больше, чем наполовину. И, к сожалению, сильнее не стал.

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Как и ожидалось, чуда не произошло. На фоне нынешнего Шахтера уровень соперника оказался заоблачным. «Горожане» выиграли с разницей в три мяча, но могли забить значительно больше. Всего же в трех матчах группового турнира Шахтер пропустил уже семь голов — это слишком много. И при Луческу, и при Фонсеке именно оборона остается самым слабым местом горняков. Если в матчах с Хоффенхаймом и Лионом промахи защитников удалось компенсировать результативными действиями в атаке (оба матча закончились со счетом 2:2), то без Марлоса и Тайсона рассчитывать на подобный сценарий не приходилось. Сразу несколько атакующих игроков Шахтера выпали из игры, в результате чего хозяева были подавлены мощным соперником. Манчестер Сити забил ровно столько, сколько было нужно, и, если бы понадобилось еще, забил бы снова.

Через две недели состоится ответная встреча в Манчестере. Скорее всего, в стартовый состав вернется Марлос, а вот Тайсона придется подождать. Но судя по увиденному в Харькове, шансов у Шахтера снова будет немного. За это время огромная разница в классе никуда не денется, к тому же «горожане», в случае победы, могут досрочно выйти из группы.

Впрочем, на общих турнирных перспективах донецкой команды игры с МанСити – даже про втором поражении подряд - вряд ли скажутся. Евросезон-2018/19 для Шахтера еще далеко не потерян. Даже в Лиге чемпионов для донецкой команды не все пропало. Не говоря уже о борьбе за третье место в группе, которое дает пропуск в 1/16 финала Лиги Европы. Шансы на второе место останутся даже в том случае, если Лион в домашней игре одолеет Хоффенхайм и увеличит отрыв от Шахтера до шести очков. При таком раскладе чемпиону Украины нужно будет побеждать в двух заключительных турах и надеяться на то, что Манчестер Сити возьмет три очка в Лионе.

Впрочем, не менее очевиден и тот факт, что, по сравнению с прошлым сезоном, команда Фонсеки сделала шаг назад. Массовый отток прежних лидеров не мог пройти бесследно. На освободившиеся места пришла молодежь, но какой бы перспективной она не была, Майкон и Фернандо еще не скоро достигнут уровня Фреда и Бернарда. Шахтеру в его нынешней ситуации могут помочь только время и терпение всех заинтересованных сторон. Что ж, подождем…

Карабах 0-1 Ворскла

В одной группе с лондонским Арсеналом и лиссабонским Спортингом этим командам изначально отводилась роль андердогов. Карабах и Ворскла проиграли оба стартовых тура, но в этих матчах украинская команда оставила более сильное впечатление. Полтавчане показали характер в Лондоне, когда не позволили разгромить себя Арсеналу (2-4), а затем едва не отобрали очки у Спортинга на своем поле (1-2). Два пропущенных мяча на последних минутах — это и закономерность, и ужасное стечение обстоятельств одновременно. Как минимум, на ничью в том матче Ворскла наиграла.

В любом случае, фаворитом отчетной встречи был Карабах. Он регулярно выступает на евроарене, команда очень опытная и сыгранная. В прошлом сезоне Карабах был участником группового раунда Лиги чемпионов, где выступал в одной группе с Атлетико, Челси и Ромой. Более того, с Атлетико чемпион Азербайджана дважды сыграл вничью и собственноручно не пустил «матрасников» в 1/8 финала.

Однако Ворскла снова показала свой характер, а фортуна вернула ей должок за шокирующую концовку матча со Спортингом. Подопечные Василия Сачко достойны похвалы за эту игру, но чисто по-футбольному Карабах не должен был проигрывать. У ворот Богдана Шуста было создано немало моментов, но в этот вечер украинский голкипер был на высоте. В то же время единственный гол в ворота хозяев влетел при непосредственном участии бразильского вратаря Карабаха. У хозяев был целый тайм, чтобы отыграться, но Ворскла выстояла.

Кстати, это первая победа, добытая украинскими клубами в еврокубках этой осенью. И кто бы мог подумать, что ее принесет Ворскла, а не Динамо или Шахтер. Команда Фонсеки до сих пор не познала радости европейских побед, а подопечные Хацкевича сказали свое веское слово двумя часами позже.

Что касается шансов, то чисто теоретически они у Ворсклы еще есть. Если в следующем туре Арсенал и Ворскла снова обыграют своих соперников (а матчи пройдут в Лондоне и Полтаве), Ворскла сравняется по очкам со Спортингом. Вот только в заключительном туре украинскому клубу придется играть в Лиссабоне, что ставит крест на любых надеждах. Василий Сачко прекрасно понимает сложившуюся ситуацию и не строит иллюзий. Он назвал победу в Баку исторической для полтавского клуба и выразил надежду, что в этом групповом турнире Ворскла еще наберет очки.

Ренн 1-2 Динамо

Как и донецкий Шахтер, в двух стартовых турах киевское Динамо сыграло со счетом 2:2. Причем в обоих случаях динамовцы вели по ходу дела, а в гостевой игре с Яблонцем имели преимущество в два мяча. Но, в конечном итоге, киевляне заработали всего два очка, что, учитывая уровень соперников, крайне мало. Было понятно, что во Франции Динамо не имело права проигрывать. Ничья — это минимум, на который были согласны гости.

Александр Хацкевич испытывал серьезные кадровые проблемы. Уже по традиции они касались атакующей линии. В Киеве остались Беседин и Русин, из-за чего на позиции форварда уже не впервые сыграл Вербич. Но проблема в том, что словенец буквально только что восстановился после травмы, и его форма оставляет желать лучшего. Он провел далеко не лучший матч и в середине второго тайма был заменен на Супрягу.

А вот Виктор Цыганков на поле так и не появился. Тренеры решили его поберечь после незначительной травмы, полученной накануне в Полтаве. В результате, динамовская атака осталась без своих крыльев — Цыганкова и Вербича. А это значит, что потеряла значительную часть своего потенциала. На позициях вингеров сыграли Морозюк и Сидклей, а в роли распасовщика провалил игру Гармаш.

И, тем не менее, динамовцы привезли домой стопроцентный результат. Одним из ключевых моментов стало удаление Шепелева на 85 минуте. Оно случилось при счете 1:1 и стало сигналом к тому, чтобы Ренн побежал вперед за победой. Одновременно оно заставило гостей мобилизировать оставшиеся силы и провести заключительный отрезок предельно собранно. Наверное, о победе в эти минуты никто не думал — тут бы до финального свистка продержаться.

Но победа пришла из ниоткуда. В комбинации, которая привела к решающему голу, поучаствовал вышедший на замену Че Че, а точный удар - на счету Буяльского.

Переоценить значение этой победы сложно. Она изменила положение киевлян в группе кардинальным образом. Теперь Астана и Динамо имеют по пять очков, в активе Ренна три, у Яблонца два. Впереди у Динамо два домашних матча и предельно высокие шансы на выход из группы. Смущает только то обстоятельство, что даже из такой, мягко скажем, непрезентабельной компании, Динамо выходит с такими потугами.

Кирилл Стадниченко