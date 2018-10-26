Автор победного гола Динамо Буяльский: главное – качество реализации голевых моментов

Игрок киевской команды прокомментировал матч Лиги Европы.

Автор победного гола в выездном матче Лиги Европы с «Ренном» Виталий Буяльский поделился эмоциями от игры.

- В целом, моментами мы неплохо играли, учитывая, что играли на выезде. Команда хорошо оборонялась, терпела до последней минуты. А в конце дождались своего момента и реализовали его, - приводит слова игрока официальный сайт ФК Динамо Киев.

На вопрос, ожидали ли от соперника такой игры – обилия навесов, ударов, игрок отметил:

- В принципе, на поле мы увидели то, к чему были готовы – они делают много передач с флангов. Можно сказать, что «Ренн» - силовая команда. Их нападающие крепкие, хорошо борются и много цепляются за мячи.

А говоря о том, что «Динамо» создало всего три момента и забило два гола, заметил:

- Видите, главное – не количество голевых моментов, а качество их реализации Можно создать один-два момента и забить, а можно десять – и не реализовать ни одного. Главное – реализация моментов.

Говоря же о нестандартных действиях в моменте со своим голом, Буяльский заметил:

- Там по-другому сыграть нельзя было, потому что защитник прыгнул в подкате и уже перекрывал нижний угол. И вратарь стоял до последнего. Сперва я думал бить между ног, но он стоял до последнего, и я решил перебрасывать.

- По такой игре, когда после первого тайма у Дениса Гармаша и у Вовы Шепелева были желтые карточки, был риск остаться в меньшинстве, потому что, когда мы теряли мяч, «Ренн» разгонял контратаки, нам не всегда удавалось чисто отбирать мяч, и часто приходилось фолить. А любой такой фол – это потенциально желтая карточка, - добавил игрок киевского Динамо.

- Думаю, в ответном матче с Ренном на своем поле будем играть еще лучше – смелее и агрессивнее, - подытожил Виталий Буяльский.

Как сообщал УНИАН, накануне "Динамо" обыграло французский Ренн в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (2:1).