Хацкевич после матча Динамо - Ренн: положительную оценку заслужила вся команда

Наставник Динамо прокомментировал игру Лиги Европы.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы Динамо - Ренн похвалил свою команду.

"В первую очередь положительную оценку заслужила вся команда. Когда была возможность – мы контролировали, создавали атаки. Игра меняется. «Ренн», пропустив, взял инициативу в свои руки. Да, у нас был брак в центре поля, но и «Ренн» заставлял наших игроков ошибаться. Но мы терпели, забили, добились результата. Это заслуживает уважения", - отметил Хацкевич на послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт ФК Динамо Киев.

Говоря о персоналиях, тренер заметил: "Цыганков вчера вечером, после тренировки почувствовал, что не готов на 100%. Мы решили не рисковать его здоровьем. Сидклей, заменивший его, сыграл достаточно уверенно. Миколенко играл и вперед на атаку, и на оборону, и сыграл хорошо. По игре впереди и сзади к нему претензий сейчас вообще нет. Главное – набираться уверенности в каждом матче, чтобы играть еще лучше".

"Те, кто выходит на замену – это усиление команды. Готов Сидклей – играет. Че Че вышел – усилил. Тут игра силовая и Че Че добавляет в контроле мяча, спокойствия. Супряга тоже вышел, старался, боролся. Говорят, что я мало доверяю новичкам. Но когда они будут готовы – будут играть", - добавил тренер.

"Я вижу команду каждый день и знаю, как кто готов. Есть тактика команды, есть разные соперники, есть разные матчи. Французский футбол – более силовой, и нужны были те футболисты, кто соответствуют такому стилю. Сегодня сыграли те, кто сыграл. Результат – на табло", - подытожил Хацкевич.

Как сообщал УНИАН, накануне Динамо обыграло французский Ренн со счетом 2:1. Украинский вице-чемпион набрал 5 очков и делит 1-2 места в турнирной таблице Группы К Лиги Европы с азербайджанским Карабахом.