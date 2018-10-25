Ворскла обыграла азербайджанский Карабах в Лиге Европы

Матч в Баку завершился со счетом 0:1.

В столице Азербайджана завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Карабах" принимал полтавскую "Ворсклу".

Матч завершился со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный голевой момент в игре произошел в самом начале второго тайма. На 48-й минуте, после поперечной передачи от Кареки Владислав Кулач нанес удар метров с 25-ти. Мяч летел по центру, но Вагнер сыграл неудачно, и от руки голкипера тот залетел в ворота - 0:1.

В остальном на поле шла приблизительно равная игра, где обе команды имели шансы на успех. Тем не менее, хозяева так и не смогли реализовать свои моменты, а гости удержали заслуженный перевес в счете.

В параллельном матче Группы Е английский "Арсенал" из Лондона обыграл португальский "Спортинг" (Лиссабон) также в гостях и также со счетом 1:0.

Таким образом, после первого круга соревнований у "Арсенала" максимально возможное количество очков - 9. у "Спортинга" - 6, "Ворсклы" - 3, "Карабаха" - 0.