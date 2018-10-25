5 гривен с каждого проданного билета на игру Динамо - Шахтер пойдут на нужды детской больницы
21:18, 25 октября 2018Футбол
88 0
Шахтер объявил о начале благотворительной акции.
Ранее футболисты и тренеры «Шахтера» уже покупали оборудование и медикаменты для лечебного учреждения / shakhtar.com
Часть средств, вырученных от реализации билетов на матч "Шахтер" - "Динамо", будут направлены на приобретение оборудования для Харьковской областной детской клинической больницы № 1.
Об этом сообщается на официальной странице ФК "Шахтер" в Facebook.
"5 гривен с каждого проданного билета на игру Премьер-лиги будут направлены на лечение детей", - говорится в сообщении.
Ранее футболисты и тренеры «Шахтера» уже покупали оборудование и медикаменты для лечебного учреждения.
"Приходите на ОСК «Металлист» 3 ноября и поддержите акцию!", - призывают болельщиков в донецком клубе.
Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 3 ноября в Харькове, на ОСК "Металлист".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter