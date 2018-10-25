5 гривен с каждого проданного билета на игру Динамо - Шахтер пойдут на нужды детской больницы

Шахтер объявил о начале благотворительной акции.

Часть средств, вырученных от реализации билетов на матч "Шахтер" - "Динамо", будут направлены на приобретение оборудования для Харьковской областной детской клинической больницы № 1.

Об этом сообщается на официальной странице ФК "Шахтер" в Facebook.

"5 гривен с каждого проданного билета на игру Премьер-лиги будут направлены на лечение детей", - говорится в сообщении.

Ранее футболисты и тренеры «Шахтера» уже покупали оборудование и медикаменты для лечебного учреждения.

"Приходите на ОСК «Металлист» 3 ноября и поддержите акцию!", - призывают болельщиков в донецком клубе.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 3 ноября в Харькове, на ОСК "Металлист".