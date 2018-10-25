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Динамо сыграет юбилейный матч украинских клубов в еврокубках

16:36, 25 октября 2018
Футбол
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Динамо сыграет юбилейный матч с Ренном / fcdynamo.kiev.ua

Матч Ворсклы станет 999-м в рамках еврокубков для украинских клубов, а поединок Динамо во Франции с Ренном, соответственно, будет юбилейным - 1000-м, сообщает Isport со ссылкой на УПЛ.

За всю историю украинского футбола (998) матчей, наши клубы победили в 426 поединках, 230 матчей свели вничью и 342 раза потерпели поражение. За все матчи было забито 1426 голов при 1190 пропущенных.

По количеству набранных очков лидирует киевское Динамо (413 баллов), а замыкает таблицу донецкий Олимпик.

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Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2018/19
Теги: #Лига Европы#Динамо Киев#еврокубки