Динамо сыграет юбилейный матч украинских клубов в еврокубках

Киевляне являются также самым успешным нашим клубов в еврокубковых турнирах.

В четверг, 25 октября, состоится историческое событие для украинского футбола - 1000-й матч в еврокубках.

Матч Ворсклы станет 999-м в рамках еврокубков для украинских клубов, а поединок Динамо во Франции с Ренном, соответственно, будет юбилейным - 1000-м, сообщает Isport со ссылкой на УПЛ.

За всю историю украинского футбола (998) матчей, наши клубы победили в 426 поединках, 230 матчей свели вничью и 342 раза потерпели поражение. За все матчи было забито 1426 голов при 1190 пропущенных.

По количеству набранных очков лидирует киевское Динамо (413 баллов), а замыкает таблицу донецкий Олимпик.