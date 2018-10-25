Ренн - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы и прогнозы букмекеров

Двухматчевое противостояние с "Ренном" может стать решающим в нынешней еврокампании "Динамо".

Сегодня, 25 октября, киевское "Динамо" проведет матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Его соперником будет французский "Ренн". Матч состоится на поле французской команды. Начало - в 22.00 по киевскому времени.

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Ренн - Динамо: прогноз букмекеров

По данным портала Betexplorer, собирающего данные из более чем 20 ведущих букмекерских контор мира, фаворитом встречи, по мнению аналитиков, является "Ренн". Средний коэффициент на победу хозяев в сегодняшней игре составляет 2,22. Ничья оценивается показателем 3,26, на победу "Динамо" дают коэффициент 3,37 к 1.

Турнирное положение

Две ничьи в двух стартовых турах с не самыми грозными оппонентами в лице казахстанской "Астаны" и чешского "Яблонца" серьезно пошатнули позиции киевлян в группе K. "Динамо", изначально считавшееся фаворитом квартета, занимает всего лишь третье место с двумя очками. Лидирует "Астана" (4 балла), на очко меньше у "Ренна", который идет вторым.

Именно двухматчевое противостояние с "Ренном" (через две недели киевляне примут французов дома) может оказаться решающим в судьбе "Динамо" в нынешней еврокампании.