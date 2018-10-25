ПСЖ и Наполи сыграли в боевую ничью, Боруссия разгромила Атлетико в Лиге чемпионов (результаты всех матчей)
Сегодня состоялись восемь матчей группового раунда Лиги чемпионов. Французский "ПСЖ" и итальянский "Наполи" в зрелищном поединке сыграли вничью - 2:2. Итальянская команда дважды вела в счете, а французы спаслись от поражения уже в компенсированное время - благодаря редкому по красоте удару в девятку Ди Марии.
"Барселона" в отсутствие травмированного Лионеля Месси обыграла "Интер" со счетом 2:0. Другой испанский клуб - "Атлетико" из Мадрида - потерпел сокрушительное поражение в Дортмунде - 0:4, сообщает официальный сайт соревнований.
Немецкий "Шальке" Евгения Коноплянки сыграл вничью с "Галатасараем" - 0:0. Украинец вышел в основном составе, но не отличился результативными действиями.
Лига чемпионов. 24 октября
Группа А
Боруссия Д - Атлетико - 4:0
Брюгге - Монако - 1:1
Группа В
ПСВ - Тоттенхэм - 2:2
Барселона - Интер - 2:0
Группа С
Ливерпуль - Црвена Звезда - 4:0
ПСЖ - Наполи - 2:2
Группа D
Галатасарай - Шальке - 0:0
Локомотив - Порту - 1:3