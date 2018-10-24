Хацкевич перед матчем Лиги Европы: Ренн для нас - не загадка

Главный тренер "Динамо" рассказал, не мешает ли ему жесткая критика журналистов.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча с французским «Ренном» в 3-м туре группового турнира Лиги Европы.

"Наша команда в двух предыдущих турах вела в счете и теряла очки, но теперь стоит задача только побеждать. Будем вместе принимать решения, как мы будем действовать. Футболисты тоже несут ответственность", - сказал Хацкевич, которого цитирует корреспондент сайта Tribuna.com.

О сильных сторонах «Ренна» наставник киевлян сказал так:

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"У них очень часто меняются сочетания в атаке. "Ренн" для нас - не загадка. Посмотрели их 3-4 игры. Что касается стандартов, то атакующие игроки и центральные защитники хорошо играют. Нам нужна концентрация и, конечно же, нужно делать все, чтобы стандартов было меньше".

О готовности своих футболистов мнение Хацкевича следующее:

"Больных мы сюда точно не привезли. Все, кто есть и приехали, будут помогать. Сегодня у Вербича тестирующая тренировка. Если все будет нормально, я на него рассчитываю завтра".

Главный тренер "Динамо" также рассказал, как относится к жесткой критике в свой адрес со стороны СМИ.

"Мне это точно не мешает. Каждый тренер должен быть готов к этому – бывают хорошие и плохие периоды. Думаю ли об отставке? Такие вопросы я могу обсуждать только с президентом, а не здесь, с журналистами", – добавил Хацкевич на предматчевой пресс-конференции.

Матч "Ренн" - "Динамо" состоится завтра, в четверг. Начало - в 22.00 по киевскому времени.