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Динамо (U-19) разгромило болгарский Септември и вышло в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА

19:38, 24 октября 2018
Футбол
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"Динамо" (U-19) вышло в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА / ФК "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

«Динамо» пропустило первым на 6-й минуте, но в первом тайме смогло выйти вперед благодаря голам Булецы и Волошина.

Во второй половине встречи киевляне забили еще три гола в ворота соперника, отметились мячами Цитаишвили, Волошин и Попов.

Напомним, что первый матч, который состоялся в Киеве, закончился со счетом 1:0 в пользу украинского клуба.

В следующем раунде Юношеской лиги УЕФА «Динамо» встретится с бельгийским «Андерлехтом».

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Теги: #Динамо Киев#Динамо Юношеская лига УЕФА