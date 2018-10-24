Динамо (U-19) разгромило болгарский Септември и вышло в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА

Юные киевляне забили пять голов на выезде.

Юношеская команда "Динамо" (U-19) в ответном матче разгромила болгарский «Септември» в первом раунде Юношеской лиги УЕФА – 5:1.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

«Динамо» пропустило первым на 6-й минуте, но в первом тайме смогло выйти вперед благодаря голам Булецы и Волошина.

Во второй половине встречи киевляне забили еще три гола в ворота соперника, отметились мячами Цитаишвили, Волошин и Попов.

Напомним, что первый матч, который состоялся в Киеве, закончился со счетом 1:0 в пользу украинского клуба.

В следующем раунде Юношеской лиги УЕФА «Динамо» встретится с бельгийским «Андерлехтом».