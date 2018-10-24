Динамо (U-19) разгромило болгарский Септември и вышло в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА
19:38, 24 октября 2018Футбол
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Юные киевляне забили пять голов на выезде.
"Динамо" (U-19) вышло в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА / ФК "Динамо"
Юношеская команда "Динамо" (U-19) в ответном матче разгромила болгарский «Септември» в первом раунде Юношеской лиги УЕФА – 5:1.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
«Динамо» пропустило первым на 6-й минуте, но в первом тайме смогло выйти вперед благодаря голам Булецы и Волошина.
Во второй половине встречи киевляне забили еще три гола в ворота соперника, отметились мячами Цитаишвили, Волошин и Попов.
Напомним, что первый матч, который состоялся в Киеве, закончился со счетом 1:0 в пользу украинского клуба.
В следующем раунде Юношеской лиги УЕФА «Динамо» встретится с бельгийским «Андерлехтом».
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